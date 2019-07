Marko Njegić: “Festival straha” je horor godine

Dobili smo novog velikog horor režisera i horor godine. Ari Aster je svojim prvijencem, prošlogodišnjom žanrovskom senzacijom “Naslijeđeno zlo”, ukazao na golemi potencijal. U drugijencu “Festival straha” (IMDB: 7,7)Asterov potencijal je eksplodirao. U ovom trenutku nema većeg horor specijalista: Aster je jači od Mikea Flanagana (“Oculus”, “Ouija 2”, “Somnia”, TV serija “The Haunting Of Hill House”), a njegov “Midsommar” najjači film strave i užasa u posljednje vrijeme. Do isteka godine ima još nekoliko mjeseci, no ovaj film će biti prokleto teško nadmašiti… – piše Marko Njegić za Slobodnu i daje mu maksimalnu ocjenu: *****.