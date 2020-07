Veliki britanski bend Massive Attack otvorit će peti festival Dimensions 24. kolovoza u pulskoj Areni. Glavni dio techno, house, jazz i soul festa održat će se 25. do 28. kolovoza na tvrđavi Punta Christo pod Pule.

Nakon pet godina diskografske pauze Massive Attack je krajem siječnja objavio novi EP ‘Ritual Spirit’ kojim najavljuju album i s kojim su upravo na europskoj turneji, a publika u Areni imat će ih priliku gledati tik pred izlazak novog albuma, najavljenog za kraj godine. Uz Young Fathers, Roots Manuvu i Azekela na ovom izdanju po prvi put od 1994. i albuma ‘Protection’ pojavljuje se nekadašnji član benda – Tricky.

Haitus Koyote, Moritz von Oswald Trio, Mood II Swing glavni na poluotoku

Objavljena su i prva imena za glavni dio festa – australski future-soul kvartet Haitus Kaiyote nominiran 2013. za nagradu Grammy za najbolju r&b izvedbu. Eklektično lice festivala otkrit će nastup eksperimentalne jazz-fusion skupine Moritz von Oswald Trio, u kojoj za bubnjevima sjedi nigerijski glazbenik Tony Allen, voditelj Fela Kuti benda, kojeg su Fela Kuti i Brian Eno proglasili ocem afrobeata. Ikone underground house glazbe duo Mood II Swing donose svoju selekciju klasika iz 90-tih, a na istom tragu su i Joe Claussell, osnivač njujorških legendarnih Body & Soul večeri te pravi predstavnik čikaške scene – Gene Hunt.

Počast zvuku Chicaga, New Yorka i Detroita koji je oblikovao underground house glazbu festival odaje sljedećim imenima koja dovodi u Pulu: DJ Stingray, Marcellus Pittman, Moodymann, Daniel Bell, Mr K-Alexi, Kai Alcé, samo su neka od njih. U kontrastu s ovim klasičnim imenima su nešto mlađi talenti iz SAD-a; Kyle Hall, Fit Siegel i Byron the Aquarius. Tvrđavu će zauzeti i trenutno vodeći techno izvođači Ben Klock, Marcel Dettmann i Rødhåd te nešto eksperimentalniji; Helena Hauff, Andy Stott i Hessle Audiocrew (Ben UFO, Pangaea and Pearson Sound).

Afro, jazz i disco avangarda

Nešto mračniji, dublji zvuk baziran na basu predstavit će Kahn, Om Unit, Calibre, Mala, DBridge, DJ Spinn, Alix Perez. Dimensions je cijenjen zbog svog istančanog i progresivnog ukusa, a na popisu izvođača uvijek se mogu naći avangardni glazbenici koji ruše granice između žanrova. Ove godine to su: predstavnici afro popa i disca Awesome Tapes From Africa, Youssef Kamaal Trio zajedno s Henryjem Wuom koji koketiraju s jazzom i funkom, ljubitelji world zvuka Highlife, lucidni Matias Aguayo iz Cómeme kolektiva, zanzibarska pjevačica Mim Suleiman, te funk live dance izvođači Galaxians. Na razmeđu između jazza, disca, techna i housea nalaze se Antal, Moomin, Ryan Elliott, Hunee, Soichi Terada, Sassy J, Pender Street Steppers, Tirzah, Suzanne Kraft, Jordan Rakei i Virginia feat. Steffi i Dexter, dok će s malo soul glazbe festival začiniti vokali Kadjha Bonet i Sarah Williams White. S vrha svjetske elektroničke glazbe stižu Motor City Drum Ensemble, Tama Sumo i Jeremy Underground, a o preporodu londonske breakbeat scene svjedoče IG Culture, Namebrandsound, Alex Phountzi i EVM 128.

Ulaznica – 660 kuna

U prodaji je upravo ograničen broj povoljnijih festivalskih ulaznica po cijeni od 660kn za posjetitelje iz Hrvatske i regije – Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Kosova. Ulaznice za koncert otvorenja Dimensions festivala u Areni koštaju 240 kuna.