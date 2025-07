Koncert kao politički skup... malo ih je puno zadnje vrijeme

Po čemu ćemo ga se sjećati? Po izostanku kiše, velikim vrućinama i gužvama i nekoliko doista sjajnih koncerata – Kim Deal, St. Vincent i, po mom skromnom mišljenju, The Murder Capital, premda će svatko ponaosob imati vlastite favorite – koji su nadmašili glavne headlinere svake od večeri. Kako to već ide sa sto ljudi i sto čudi, pitajte jednoga i zaklet će vam se da su najbolji bili Fontaines D.C., dok će drugi jednakovrijednog i dokazanog glazbenog ukusa reći da su bili dosadni i neslušljivi. Sve je to pitanje dojma. S tehničke strane gledajući zvuk bio daleko najbolji od svih dosadašnjih izdanja, pogotovo na glavnoj pozornici gdje su svi izvođači redom, od Yard Acta do Massive Attacka, zvučali moćno i bilo bi bezobrazno zaboraviti to pohvaliti. Ivan Laić za Ravno do dna.