Aklei se prvenstveno mora priznati da radi puno i predano te da zaista uživa u tim afro-soul-ethno-beats-pra-pan-slavenskim vibracijama koje izvodi, a što se vidi u svakom trenutku. Ono što je nešto problematičnije jest da to zapravo i nije koncert kantautorice, nego neka vrsta auto-karaoka jer Aklea većinu vremena zapravo pušta muziku preko koje pjeva. To vjerojatno ima veze i s tim da je Aklea veliki fan tzv. soundsystem kulture (ponekad nastupa i uz selektoricu Mirnu), no za nekoga tko o tome ne zna ništa i naviknut je na koncerte na kojima izvođači u staronormalnom smislu izvode vlastite pjesme to može biti pomalo zamorno i konfuzno. Problem je i u tome što se pjevanje mahom svodi na stalne vokalize koje zapadaju u jedne te iste reggae-dub obrasce što samo dodaje spomenutom zamoru. Ivan Grobenski recenzira koncert za Ravno do dna.

