Grčenje ispred pojačala

Povodom reizdanja legendarnog albuma rockera iz Gajnica, Ravno do dna recenzira: Prije 25 godina, Mile i društvo krenuli su s prvim iskoracima prema publici nešto široj od “malog kruga velikih pankera”, a učinili su to albumom koji i danas zvuči dosta snažno kad ga slušate na gramofonu. Mile će reći da naziv “Desetka” aludira na pojačala odvrnuta do kraja i to se zbilja čuje u miksu. “Desetka” je bila tako bučna kao odgovor na katastrofalno tih digitalni miks prethodnog im albuma “G.A.D.” čija je nekvaliteta zvuka gotovo uspjela zasjeniti kvalitetu materijala koji je na njemu objavljen.