Proboj zvučnog zida i državne blagajne

Projekcija ukupnog pada do kraja ove godine iznosi nešto manje od 10 posto. Hrvatski BDP prošlih je godina rastao između dva i pol i tri posto godišnje što znači da nas je 2020. godina i sve nevolje koje je donijela vratila tri ili četiri godine unatrag… Zaneseni iz prsta isisanom procjenom da će hrvatsko gospodarstvo u 2021. godini rasti po stopi višoj od 6 posto, u vladi su zaključili da se to silno bogatstvo negdje mora potrošiti… Što Hrvatska radi sada, kada joj je gospodarstvo vitalno kao pacijent na respiratoru? Pa kupuje vojne avione. Potpuno logično, zar ne? – piše Vojislav Mazzocco za Index. Vezano uz to:

Igor Tabak , analitičar: Nabava vojnih aviona veći je posao od Pelješkog mosta. Riječ je o milijardama (N1, video)

nude Švedska – Gripen i SAD – F-16 blok 70, a Francuska – Rafal i Izrael (opet?) F-16 blok 30 (Telegram) Usput kad se već kupuje, ministar održivog razvoja (i gospodarstva) Ćorić kaže da su konzultanti procijenili vrijednosti Ine i da otkup neće opteretiti proračun (Telegram)