Povratna karta za mirovinu: Rad u Hrvatskoj, penzija na Filipinima

Hrvatska godišnje isplaćuje preko 365 milijuna eura mirovina osobama koje su dio radnog staža ostvarile u Hrvatskoj, ali sada žive u inozemstvu. Najviše primatelja je u Srbiji, BiH i Njemačkoj, dok najmanje u Bugarskoj (samo osam osoba). Prosječna mirovina iznosi 170 eura, no neki dobivaju i preko 1500 eura. Isplate se temelje na međunarodnim ugovorima sa 52 zemlje, uključujući Filipine i Meksiko. Svakog dana u inozemstvo odlazi gotovo milijun eura, no ukupno to čini tek 4,4% mirovinskih izdvajanja. tportal