Bitno da nas Zucc ne gleda

Stručnjaci za računalnu sigurnost otkrili su devet Android aplikacija koje su iz Google Play trgovine preuzeti više od 5,8 milijuna puta, a koje su na posebno podao način krale pristupne podatke za Facebook račune svojih žrtava. Aplikacije bi, naime, predložile korisniku da se ulogira u svoj Facebook račun kako bi isključili oglase tijekom njihovog korištenja. Nakon što su aplikacije prijavljene Googleu, one su izbačene iz trgovine aplikacijama, a njihovi autori blokirani, no korisnici koji su ih preuzeli i dalje su izloženi opasnosti. Spomenute aplikacije su, redom: PIP Photo, Processing Photo, Rubbish Cleaner, Horoscope Daily, Inwell Fitness, App Lock Keep, Lockit Master, Horoscope Pi i App Lock Manager. Poslovni