Nogometni neoklasicizam
Messi je dobio kip od 26 metara
NEW: A 26-meter-tall Lionel Messi statue has been unveiled in Argentina.
It weighs a staggering 70 tons.
Argentine fans really do things differently. ❤️
— We Are Messi (@WeAreMessi) June 21, 2026
Spomenik se nalazi u gradu Cutral Co provinciji Neuquen u argentinskoj Patagoniji, uz Rutu 22. Kipar Aldo Beroisa, odgovoran za projekt, crpio je inspiraciju iz nogometaševe osobne priče kako bi definirao značenje djela, koje nastoji predstaviti trud i sposobnost prevladavanja poteškoća. Glas Istre