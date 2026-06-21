Messi je dobio kip od 26 metara - Monitor.hr
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Nogometni neoklasicizam

Messi je dobio kip od 26 metara


Spomenik se nalazi u gradu Cutral Co provinciji Neuquen u argentinskoj Patagoniji, uz Rutu 22. Kipar Aldo Beroisa, odgovoran za projekt, crpio je inspiraciju iz nogometaševe osobne priče kako bi definirao značenje djela, koje nastoji predstaviti trud i sposobnost prevladavanja poteškoća. Glas Istre


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