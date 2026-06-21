Nogometni neoklasicizam

Kipar s Grobnika Dubravko Radman i porečki klesar Lenko Krizmanić s pomagačem Elvisom Štifanićem iz Baderne prvi i jedini u Hrvatskoj su u bijelom bračkom mramoru isklesali 2,5 metra visok i tonu težak kip Franje Tuđmana. Iako su u kamenu htjeli prikazati trenutak kada je Tuđman podigao ruke na kninskoj tvrđavi, mnoge kip podsjeća na lego-figuricu robota, zbog oblika tijela i položaja ruku, a radi zastave omotane oko nogu izgleda kao da nosi suknju. 24sata