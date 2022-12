Messi na najvećoj razini u najvećoj konkurenciji traje već 15 godina

Lionel Messi u posljednjih je godinu dana zacementirao svoj povijesni status te sada ulazi ne samo među nogometne nego i sportske besmrtnike, u kolo koje predvode junaci poput Michaela Jordana i Muhammada Alija. Na današnjem nogometnom Olimpu on je poput Zeusa. Prvi među jednakima, ali ipak prvi. Onaj koji se ističe iznad svih ostalih. A nakon ovog Svjetskog prvenstva to će vrijediti i za nogometnu povijest. Na klupskoj i individualnoj razini, Lionel Messi postigao je sve što je mogao. Čak deset puta bio je s Barcelonom nacionalni prvak, čemu je dodao i četiri osvojene Lige prvaka. Iako je bilo nekoliko sumnjivih, rekordnih je sedam puta osvojio Zlatnu loptu, rekord koji samo on sam može srušiti te postignuće koje se više nikad neće ponoviti. Najviše je to od svih nogometaša, čak i kad se Peleu pribroji šest kojih mu je žirijem dodijeljeno naknadno. Premda nema magiju kakvu je imao Ronaldinho, Instagram slavu Ronalda ili lokalno obožavanje koje je uživao Maradona, Messi je jednostavno nezaustavljiv. Njegov spoj efikasnosti i nogometne elegancije jednostavno – nema premca. Index