Kad je golo u muzeju, zove se baština. Kad je golo na ulici, zove se problem

Ove godine je točno 50 godina od trenutka kada je nepoznati goli muškarac uletio na pozornicu Oscara 1974. godine, u trenutku kada je voditelj David Niven najavljivao Elizabeth Taylor. Cena je svojim skidanjem zapravo obilježio taj sad već povijesni trenutak za Oscare. John Cena je svojim performansom naglasio nepopravljivu rodnu neravnotežu. Dok je Cena izvodio svoj skeč, publika je urlala, smijala se i pljeskala. Bi li se publika jednako smijala da je umjesto Cene bila gola žena na pozornici? Ne bi. Tako smatra Rhonda Garelick, kolumnistica New York Timesa. Vidjeti golu ženu na pozornici na dodjeli Oscara nikada ne bi moglo biti smiješno, jednostavno zato što je uobičajeno vidjeti ženska tijela u različitim oblicima gole haljine na crvenom tepihu, a i u filmovima. Slavnim ženama cilj je na dodjeli Oscara izgledati savršeno. Za spektakularne haljine daju vrtoglave iznose. Duboki izrezi, prozirni materijal… Nije udobno nositi takvu odjeću, a treba i pripaziti da haljina ne otkrije više nego što bi trebala. I baš kako je Cena bio oprezan tijekom šetanja na pozornici, isto tako se ponašaju i holivudske glumice u svojim haljinama. Index