Od smokvinog lista do kista
Gola istina: Zašto je akt temelj, a ne tabu u umjetnosti
Esej na stranici Art Renewal brani prikazivanje akta u umjetnosti kao neophodan pedagoški i izražajni alat. Autor tvrdi da je poznavanje anatomije ključno čak i za crtanje odjevenih figura, dok golotinja omogućuje bezvremenski izričaj oslobođen povijesnog konteksta odjeće. Odgovarajući na kritike o hiperseksualizaciji i lošem utjecaju na djecu, ističe da su čistoća i značenje djela u obradi teme, a ne u nedostatku odjeće. Umjetnička golotinja nije pornografija, već snažno sredstvo za istraživanje ljudske prirode, ranjivosti i ljepote, jednako vrijedno poput pejzaža ili mrtve prirode.