Nema kamera, ali špijunski osjećaj ostaje

Pojam “metaverse” prvi se put pojavio 1992. u knjizi Neala Stephensona “Snow Crush” u kojem ljudi dio života obitavaju u u 3D virtualnom svemiru i žive kroz svoje avatare. Nakon gotovo tri desetljeća razvijanja metaverse svijeta, veliko uzbuđenje dogodilo se u listopadu 2021. kada je šesti najpoznatiji Mark na svijetu (prvi je Mark Hamill) objavio rebrending Facebooka u Meta Platforms. Ta je promjena aktivirala veliki tržišni interes za metaverseom, koji je ponajviše bio usmjeren na zgrtanje gomile novaca – u tom trenutku potencijalna vrijednost metaversa procijenjena je na 800 milijardi dolara. Milijuni američkih dolara uloženi su u metaverse, ali unatoč tome metaverse platforme je pratila preloša grafika i sučelje te kroničan nedostatak raznolikosti sadržaja. Iako se od vlasnika Facebooka očekivalo puno, pokretači metaverzuma danas su Fortnite i Apple, koji su shvatili kako će svoje postojeće platforme uklopiti u metaverzum, a ne obrnuto. Netokracija