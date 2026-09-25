Nema kamera, ali špijunski osjećaj ostaje
Meta predstavila naočale bez kamera: Pametni dodatak za uši ili novi špijunski mikrofon?
Na konferenciji Meta Connect predstavljeni su novi uređaji: revolucionarne Meta VR Glasses teške samo 100 grama zahvaljujući odvojenoj procesorskoj jedinici, s 5K micro OLED ekranima i cijenom od 1299 dolara (dolaze na proljeće 2027.), te Ray-Ban Meta Audio naočale bez kamera teške 43 grama. Audio model s baterijom do 12 sati i cijenom od 349 eura kreće u prodaju već 13. listopada, ciljajući korisnike koji žele pametne funkcije i zvuk bez mogućnosti snimanja videozapisa. Bug
- Cijelom linijom Ray-Ban Meta Audio sada upravlja AI asistent Muse za glasovne zadatke i kupovinu. Iako uklanjanje kamere smanjuje brige oko vizualnog snimanja, kritičari upozoravaju da uređaj i dalje snima zvuk bez jasnog signala prolaznicima, što otvara nova pitanja o privatnosti, dok analitičari sumnjaju hoće li kupci prihvatiti naočale bez kamera umjesto običnih slušalica. HRT