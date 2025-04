Budite i vi u trendu

Zašto smo čekali skoro tri desetljeća da netko preuzme štafetu koju je davne 1995. godine ponio Denis Curman kao producent prvog albuma Nine Badrić „Godine nestvarne“? O razlozima nestvarno dugog čekanja na autorski i produkcijski apdejtani Cro dance 2.0 dalo bi se naširoko raspravljati, sigurno ih ima više… Producenti koji su ovdje dolazili poslije Curmana bili su ispod njegove razine, sinonim za noviji Cro dance postala je ona mizerija od Colonije, a kad se i to ispuhalo domaća, proizvodnja komercijalnih dance traka potpuno je obustavljena. No, s dolaskom Miach i objave prvog albuma, u ubrzanom postupku dobili smo najtraženiju hrvatsku pjevačicu mlađe generacije i prvo žensko lice Croatia Billboard ljestvice, dok je njezin dečko Lockroom prepoznat kao vodeći domaći dance producent. Ovo joj je novi EP. Ravno do dna