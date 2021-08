Je li žrtva bila zaista uzaludna?

Novosti o problemu frenkvencije Radija 101: Čvrsta uvjerenost Vijeća za elektroničke medije u to da je baš TOP RADIO najbolji kandidat za 15-godišnju koncesiju čudi prvenstveno zbog novinarskih otkrića tjednika Nacional da su iza vlasnika te kompanije, radijskog mogula Ivana Jurića-Kaćunića, godinama stajali mnogo krupniji ekonomski interesi privatizacijskog terminatora hrvatske privrede iz devedesetih Miroslava Kutle, da bi Jurić-Kaćunić zatim izdao svog poslovnog mentora i prešao pod zaštitu Petra Pripuza, “gospodara otpada” iz ere Milana Bandića. Ništa od svega toga nije zasmetalo Vijeću da donese skoro jednoglasnu odluku, a nije im zasmetalo ni to što su prije samo dva mjeseca javno tvrdili kako će natječaj provesti držeći na umu “položaj radnika Radija 101” i njegovu “tradiciju i dugovječnost na tržištu elektroničkih medija”. Radnici su, evo, brzo zaboravljeni, a koncesija je otišla firmi čija “tradicija i dugovječnost” seže jedva par mjeseci unatrag, do ovog proljeća, kada je osnovana.