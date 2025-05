Radio je pa nestao

Siniša Švec imao je toliko istančano čulo za radijski eter da se u jednom periodu činilo da i od potpunih radijskih antitalenata zna načiniti radijske zvijezde. U neku ruku, kako se Željko Malnar vizionarski igrao s formatom televizije, na sličan način je to Švec radio u radijskom eteru. Oni nešto stariji sjećaju se vječno mutirajućeg glasa stanovitog Zvoneta kojeg bi svaki radijski urednik svuda u svijetu držao podalje od mikrofona, ali jedan Siniša Švec i od takvog radijskog antipoda stvorio zvijezdu etera s kojom je u tandemu urnebesno plovio radijskih valovima, donoseći nam još više smijeha.

I opet, ne sjećamo se nikog tko je narativ hrvatskog radijskog etera tako uspješno pretumbao na sveopće veselje svojih slušatelja. On nije samo bio čovjek radijskog formata, već gigant koji je taj format rastezao i stalno stavljao na kušnju. Nakon pada Stojedinice kakvu smo znali, pokazalo se da nažalost nema tog formata u skučenim hrvatskim uvjetima radijskog etera u kojem bi se Švec mogao ugodno osjećati. A to je ujedno i poznata sudbina nemalog broja talenata sposobnih djelovati izvan okvira na ovim prostorima i koja ni njega nije zaobišla. Zoran Stajčić za Ravno do dna