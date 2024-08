On je za, ali ovi drugi možda nisu

Nakba je naziv za etničko čišćenje Palestinaca koja je započela 1948. godine. Od početka britanske kontrole nad Palestinom 1917., Britanci su radili na omogućavanju kvazidržave cionističkim institucijama u Palestini. Britanska kolonijalna vladavina postavila je temelje za cionistički doseljenički kolonijalizam koji se na kraju razvio u izraelsku državu, koja je i dalje doseljenička kolonijalna država. Palestina je prošla ogromnu transformaciju u drugoj polovici 19. stoljeća, puno prije nego što je ondje stigao cionistički pokret. Došlo je do ekspanzije gospodarstva i stanovništva. Tridesetih godina došlo je do Palestinskog ustanka i pokušaja da se uspostavi nova vlast, uz uvjet da se ograniči doseljavanje Židova i prodaja zemlje cionističkom pokretu. No, Britanci su natjerali susjedne arapske zemlje da pritisnu Palestince da prekinu štrajk nakon šest mjeseci i poslali Peelovu komisiju koja je preporučila podjelu Palestine na židovsku državu, arapsku državu i međunarodnu jurisdikciju. To je bilo prvo službeno plasiranje ideje o podjeli Palestine… Palestinska povjesničarka za Novosti.