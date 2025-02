Trumpova izjava o ‘humanom preseljenju’ Palestinaca izvan Gaze u ‘prijevodu’ glasi: Mogli ste iz dosadašnje povijesti shvatiti da vas Židovi ne žele u Palestini i da će vas ubijati dok ne shvatite da se morate iseliti. Židovima je potreban ‘životni prostor’ da bi se kao nacija konstituirali u okvirima koje je predvidjela Tora, svjedočeći o ugovoru između židovskog naroda i Boga. Ako se Trump hvali da je pomogao uspostavi prekida vatre, zašto američki predsjednik ne dogovori sa svojim partnerima u Izraelu povratak Palestinaca na sjever Gaze uz održavanje trajnog mira, te dopuštanje palestinskom narodu da odlučuje o svojoj sudbini? Zašto ne preporuči vladi Izraela podjelu na dvije države? Predsjednik najveće vojne sile na svijetu to ne smije. To mu ne piše u nepisanom ugovoru između njega kao biznismena i onih koji su mu u ruke dali igračke moći. On mora igrati ulogu koja mu je napisana jer sljedeći metak hijerarhije kojoj je pristupio neće biti metak upozorenja. Sead Alić za Moj Zagreb