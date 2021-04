Tko se boji Zokinog jezika još?

Pred Milanovićem kolektivno odustajemo, prestajemo biti korektiv vlasti, ili zato što je “naš” (to je ona logika: nećemo valjda po našima). Ili zato što svi vidimo da je previše iracionalan (to je ona logika: ma pusti…). Ili je dovoljno velik broj ljudi jednostavno u strahu da će oni biti sljedeća njegova meta (logika: ne bi se štel mešati). Jer uvjerili smo se da, ako postoji obrazac u predsjednikovu odabiru meta, taj obrazac bira one koji ga se usude kritizirati. Ako se sve ovo događa iz bilo kojeg od ta tri moguća razloga, to je vrlo loše za hrvatsko društvo – piše Tomislav Krasnec za Večernji.