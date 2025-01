Čovjek priča činjenice... uglavnom

Odluka hrvatskih birača bila je jasna već nakon prvog izbornog kruga. Postojalo je samo jedno otvoreno pitanje: koliko će brojčano uvjerljiva biti Milanovićeva pobjeda nad Draganom Primorcem. Dosad je najimpresivniji bio rezultat Stipe Mesića protiv Jadranke Kosor 2005. godine, a Milanović je nadmašio i samog sebe prije pet godina. No, i Josipović, Mesić pa čak i Kolinda su imali ukupno veći broj glasova, što zbog manje izlaznosti, ali i manjeg broja stanovnika. Najveći Primorčev problem nedvojbeno je bio to što zapravo nije imao iskrenu podršku HDZ-a. Primorcu mnogi HDZ-ovci još pamte kako im je okrenuo leđa prije 15 godina, kada je izbačen iz stranke. Milanović je uspio osvojiti i birače zdesna, pomaknuvši svoju retoriku na tu stranu, uz populizam. No, za razliku od drugih populista, on ne zastrašuje javnost imaginarnim opasnostima, zbog čega je njegova priča uvjerljivija. Faktograf