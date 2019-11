Kad bi štrajk završio danas

Ministarstvo je objavilo kako bi se mogli nadoknaditi dani štrajka u školama. Zimski praznici trajali bi barem dva tjedna, od 24. prosinca do 6. siječnja (Badnjak – Sveta tri kralja). Proljetni praznici trajali bi od 10. travnja do 13. travnja (Veliki petak – uskrsni ponedjeljak), a nastavna godina trebala bi biti produžena do 26. lipnja 2020. To je prijedlog za dosadašnjih 15 dana nadoknade. Priopćenje ministarstva