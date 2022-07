Nejednakost u sustavu plaća

Vlada je pokrenula pregovore sa sindikatima o novom zakonu o plaćama u državnoj upravi kojim će se službenici razvrstavati u 12 platnih razreda, te napredovati preko 12 platnih stupnjeva unutar svakog razreda. U višim su razredima rukovoditelji, u srednjima viši službenici, a u razredima od 1. do 5. niži. Vlada navodi da je prosječna razlika između stupnjeva unutar jednog razreda 2,5%, no Sindikat državnih službenika tvrdi da Vladin prijedlog nije pravedan jer razlika između dva stupnja u nižim platnim razredima iznosi 1-2%, a u višima doseže i 9%, piše Večernji list. Za 40 godina rada u državnoj službi uspješni službenici ubuduće mogu računati na povećanje plaća od 14 do 67%, a ne 20% kako to predviđa sadašnji model nagrađivanja s 0,5 posto dodatka po godini staža.