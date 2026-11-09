Ne komentiraj friz i sve pet

“Mislim da do nas fašizam može stići prije nego klimatske promjene jer se brže širi…Taj moralni dio koji ostane u glavi od kućnog odgoja trebao bi se pojaviti i kad hoćeš nacrtati kukasti križ na zidu. Kad se razina morala cijelog društva sruši, onda ti vrhovi ostanu stršati, jer su bili tamo, ali je voda pala pa se vidi dno. Kad se dno vidi, tad se ljudi osile; mladi koji nemaju posla nađu pleme u kojem se mogu tući i razbijati. Postoji stara izreka koja kaže da kada stavite tri ljevičara zajedno, oni naprave četiri partije; a kad stavite tri desničara zajedno, oni govore o boji uniforme. Desničari su puno bolje organizirani, njima je lakše naći zajednički nazivnik jer im je temelj vrlo mali. Puno ih je lakše organizirati i prodati, zato oni kad god je kriza, isplivaju na površinu.”, kaže poznati dizajner, ilustrator i crtač stripa Mirko Ilić. Aljazeera