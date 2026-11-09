Ne komentiraj friz i sve pet
Mirko Ilić kod Stankovića: Tolerancija je danas politička parola, a ne društvena vrijednost
Svjetski poznati grafički dizajner Mirko Ilić govorio je o američkoj politici, društvenim podjelama i toleranciji. Ilić je istaknuo da su američke političke prilike i mržnja prešli svaku granicu, usporedivši ih s vlastitim odrastanjem u bivšoj Jugoslaviji, gdje su “komunisti krali tajno”. Prisjetio se i anegdote s Miltonom Glaserom, kojem Trump nikada nije isplatio honorar, ali mu je zamjerio komentar o frizuri. Zaključio je kako toleranciju smatra osobnom odgovornošću i borbom protiv gluposti, s ciljem da iz života ode bez mržnje. HRT