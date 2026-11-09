Mirko Ilić kod Stankovića: Tolerancija je danas politička parola, a ne društvena vrijednost - Monitor.hr
Danas (07:00)

Ne komentiraj friz i sve pet

Mirko Ilić kod Stankovića: Tolerancija je danas politička parola, a ne društvena vrijednost

Svjetski poznati grafički dizajner Mirko Ilić govorio je o američkoj politici, društvenim podjelama i toleranciji. Ilić je istaknuo da su američke političke prilike i mržnja prešli svaku granicu, usporedivši ih s vlastitim odrastanjem u bivšoj Jugoslaviji, gdje su “komunisti krali tajno”. Prisjetio se i anegdote s Miltonom Glaserom, kojem Trump nikada nije isplatio honorar, ali mu je zamjerio komentar o frizuri. Zaključio je kako toleranciju smatra osobnom odgovornošću i borbom protiv gluposti, s ciljem da iz života ode bez mržnje. HRT


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10.05.2023. (23:00)

Tolerancija nije isprazna riječ, već način života

Mirko Ilić: Desničari lakše nađu zajednički nazivnik jer im je temelj vrlo mali

“Mislim da do nas fašizam može stići prije nego klimatske promjene jer se brže širi…Taj moralni dio koji ostane u glavi od kućnog odgoja trebao bi se pojaviti i kad hoćeš nacrtati kukasti križ na zidu. Kad se razina morala cijelog društva sruši, onda ti vrhovi ostanu stršati, jer su bili tamo, ali je voda pala pa se vidi dno. Kad se dno vidi, tad se ljudi osile; mladi koji nemaju posla nađu pleme u kojem se mogu tući i razbijati. Postoji stara izreka koja kaže da kada stavite tri ljevičara zajedno, oni naprave četiri partije; a kad stavite tri desničara zajedno, oni govore o boji uniforme. Desničari su puno bolje organizirani, njima je lakše naći zajednički nazivnik jer im je temelj vrlo mali. Puno ih je lakše organizirati i prodati, zato oni kad god je kriza, isplivaju na površinu.”, kaže poznati dizajner, ilustrator i crtač stripa Mirko Ilić. Aljazeera

19.10.2019. (16:30)

Za plakat od sreće

Boris Bućan – prvi hrvatski umjetnik u novom stalnom postavu MoMA-e

Jedan od najvažnijih muzeja na svijetu uvrstio je čak tri Bućanova rada, plakata. Novi postav se službeno otvara 21. listopada, a prije otvorenja ga je obišao hrvatski dizajner Mirko Ilić i slikao se ispred Bućanovih plakata – “jedan od rijetkih radova grafičkog dizajna u stalnom postavu. Uz to, nitko od grafičkih dizajnera nije dobio tako velik i dramatičan prostor kao što ga je dobio Bućan”. “Toulousea-Lautreca su uvrstili u Louvre dan prije smrti. Kod mene su malo uranili, dvije do tri godine”, kaže Bućan.

Juliet Kinchin (Curator of Department of Architecture and Design at MoMA) and me hiding in Boris Bucan poster in the new MoMA The Museum of Modern Art.

Objavljuje Mirko IlićUtorak, 15. listopada 2019.

 

22.04.2019. (18:30)

I dizajn je bitan

Mirko Ilić dobio spor (nepravomoćno) protiv Croatia Recordsa za nedozvoljeno korištenje njegovog dizajna

Vještak je izračunao da je prodajom CD-a na kojima su bila Ilićeva grafička rješenja Croatia Records od 1998. do 2018. godine zaradila oko 2,3 milijuna kuna. Postotak tog iznosa (gotovo pola milijuna kuna) sud je dosudio Mirku Iliću. Iz Croatia Records su rekli kako su bili uvjereni da mu nisu dužni nikakvu autorsku naknadu jer je izdavač nakon potpisivanja ugovora stekao neograničeno pravo korištenja dizajnerovog rada i to na svim medijima. Kako onda da izvođači dobivaju naknadu od prodaje CD-a, pitao je Ilić. Telegram

18.04.2018. (12:05)

Umjetnost s nogu

Preporuka ulične izložbe: Plakati Mirka Ilića ispred MSU-a

Na platou ispred zagrebačkog Muzeja suvremene umjetnosti postavljena je putujuća izložba ‘Tolerancija’ ilustratora, grafičkog dizajnera, crtača i strip autora Mirka Ilića. Ta međunarodna izložba više od godinu dana putuje svijetom i usput se povećava plakatima ljudi iz država kroz koje je prošla pa je broj radova povećan s početnih 21 na sadašnjih 70. Plakati su izloženi na otvorenom kako bi se s njima mogli susresti i oni koji često ne posjećuju izložbe. Izložba je ondje do 16. svibnja. MSU

29.11.2015. (08:31)

Dizajner Mirko Ilić: Možda su 80-e zadnje lijepo doba, no ne treba se prepustiti nostalgiji

13.02.2015. (00:01)

U oblačiću

Mirko Ilić: Ne idem tamo gdje je trg nazvan po Draži Mihajloviću

“Ne zanima me posjet gradu koji se ponosi time što je jedan trg nazvao po ratnom zločincu, nije važno da li po Draži ili Hitleru. To je žalosno i jadno. Bosanci imaju dobru poslovicu – budala se ponosi onim čega se pametni stide”, izjavio je Mirko Ilić o rodnoj Bijeljini u BiH. Jedan od osnivača hrvatske kultne strip skupine Novi kvadrat, svjetski poznat ilustrator i dizajner s adresom u New Yorku trenutačno gostuje u Ljubljani sa svojom zbirkom Antimasonski plakati, a na njegovo predavanje o neonacističkoj ikonografiji Dinamovce je htio poslati i Zdravko Mamić. Novi list