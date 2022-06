HŽ, jel čitaš?

Kina želi izgraditi liniju za brzi vlak dugu 13.000 kilometara (8.078 milja) koji bi putovao od kontinentalne Kine, preko Sibira u istočnoj Rusiji, i to pod morem kroz Beringov tjesnac do Aljaske, preko stjenovitih vrhova kanadskog Yukona i Britanske Kolumbije do SAD-a. Nakon što bi je izgradili, želja je dodatno proširiti mrežu vlakova koji bi na sličan način vodili u svaki kutak SAD-a. Cijena ulaganja? Prava sitnica. Oko 200 milijardi dolara. Iako ideja postoji još od 2014. godine, zasad nema riječi o njezinoj konkretnoj realizaciji. IFL Science