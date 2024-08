Oprosti im jer ne znaju što čine

Povjesničar Hrvoje Klasić u Novom je danu N1 televizije komentirao kaos u Saboru koji je u srijedu nastao u pokušaju da se izglasa Vladin prijedlog: Oni koji osnivaju HOS – paravojnu postrojbu, oblače se u crno, nazivaju se po ustaškom zapovjedniku Bobanu i stavljaju ustaški pozdrav, kako je to onda kontekst 1991.? To je uvijek ustaški pozdrav. I kasnije ga je netko preuzeoTo tipično rade hrvatski nacionalisti, kukavički govore da je ZDS stari hrvatski pozdrav. Opet ćemo imati to da će se moći tumačiti što je tko mislio. Najskandaloznije u cijeloj priči je ponašanje vladajuće koalicije, HDZ-a koji nema hrabrosti staviti to u kazneni zakon. Nacional