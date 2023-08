Da je više ovakvih ljudi poput njih dvojice

MMA borac Themba Garimbo nedavno je podijelio svoju životnu priču koja je završila po mnogim stranim medijima. Ispričao je da je živio u dvorani za vježbanje i spavao na kauču kad je stigao u Ameriku kako bi postao profesionalni borac iz Zimbabvea. Prvi novac koji je zaradio od borbi slao je u rodno selo kako bi pomogao prijateljima i rodbini. Nekadašnji kečer, a danas jedan od najplaćenijih glumaca u Hollywoodu Dwayne Johnson (The Rock) čuo je Garimbovu priču te ga je posjetio u Miamiju. “Tvoja priča me dirnula. Vidio sam sebe kad si rekao da si došao sa sedam dolara u Ameriku. No pobijedio si i kupio ljudima u svom selu pumpu kako bi mogli imati čistu vodu. Nisi kupio ništa za sebe, nisi kupio kuću, pobrinuo si se za svoje ljude. Čuvat ću ti leđa”, rekao je The Rock i predao mu ključeve kuće: “Nema više spavanja na kauču. Dovedi svoju obitelj i postani prvak!” Index

Welcome home @TheAnswerMMA

You and your family enjoy your new house brother.

Lights are on.

Bills are paid.

Keep your “My Reason” list close, keep taking care of your people and I’m honored to play a very, very small role in your $7 bucks journey.

$7 bucks.

I’ve been there… pic.twitter.com/rSyC7EiD5I

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 3, 2023