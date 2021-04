Progresivna Austrija

Kongregacija za nauk vjere odlučila je da istospolna zajednica ne može biti blagoslovljena bez obzira na njezine pozitivne strane, stavivši taj oblik zajednice u kontekst grijeha koji ne može blagosloviti. No, ne slaže se cijela katolička zajednica s tim stavom pa je austrijski župnik župe Hard Erich Baldauf na župnoj crkvi izvjesio zastavu u duginim bojama kao iskaz potpore istospolnim zajednicama. Reformističke stavove iskazale su i druge župe unutar udruge “Svećenička inicijativa”, no zastavu je zatim spalio nepoznati počinitelj. Većina Austrijanaca ne slaže se sa stavovima Kongregacije iako su većinski katolički narod s 5,5 milijuna vjernika na 8,8 milijuna stanovnika, no taj broj zbog neslaganja društvenih i vjerskih normi rapidno opada. Svoju je potporu iskazao i sam bečki nadbiskup, kardinal Christoph Schoenborn. Telegram