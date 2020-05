Oko 60 migranata rano jutros je probilo ogradu na granici Mađarske i Srbije u blizini graničnog prijelaza Horgoš – Reske, dok je prijelaz bio zatvoren, a dežurni mađarski policajci ispalili su nekoliko hitaca upozorenja u zrak, prenosi B92. Veći dio skupine koji je pokušao ući nije uspio, a četvorica koji su ušli u Mađarsku su na kraju uhićeni. Od početka ove godine nekoliko stotina imigranata tjedno pokušava prijeći ovu ožičanu granicu.

A group of 60 migrants tried to break into #Hungary this morning at a closed border area at Röszke. 4 apprehended in HU, others blocked from entering. #Schengen #illegalmigrants #migration https://t.co/cMgXY3JUpo pic.twitter.com/b5xDyCaw8v

— Andras Laszlo (@laszloan) January 28, 2020