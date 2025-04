Stop predrasudama

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 11 muških i šest ženskih osoba starosti od 22 do 46 godina zbog sumnje da su počinili kaznena djela zločinačkog udruženja i prijevare u sastavu zločinačkog udruženja. Sumnja se da je 26-godišnjak povezao u zajedničko djelovanje preostalih 16 osoba te su u sastavu zločinačkog udruženja od početka listopada do sredine studenog 2022. godine na području Zagreba činili kaznena djela na štetu više osoba starosti od 64 do 93 godine. Nazivali se veći broj osoba, lažno se predstavljali i kroz razgovor doznavali koje su životne dobi, žive li same i posjeduju li kod kuće ili na bankovnim računima veće količine domaćeg i stranog novca. Potom su ih dovodili u zabludu govoreći im da je novac koji posjeduju krivotvoren i da ga trebaju zamijeniti te su im ujedno ponudili osiguranje nakita koji posjeduju. Index