Sve se da počistiti
Modificirana celuloza učinkovito uklanja teške metale i tekstilne boje iz vode
Švedski znanstvenici razvili su metodu kemijske modifikacije celuloze kojom se na njezine hidroksilne skupine, preko maleinske kiseline i ditiotreitola, „cijepe“ lanci poliakrilne kiseline. Ovaj postupak omogućuje materijalu da podnese četiri puta veću gustoću električnog naboja bez raspadanja strukture. Zahvaljujući tome, nova celulozna vlakna iznimno učinkovito vežu ione teških metala (olovo, bakar, cink) u količini od 20 do 60 % vlastite mase, kao i industrijske boje. Budući da je materijal ekološki prihvatljiv, lako se reciklira i regenerira ispiranjem u otopini litijeva hidroksida. Nenad Raos za Bug