Raspala se posljednja netaknuta ledena ploča na kanadskom Arktiku, izgubivši više od 40 posto površine u samo dva dana krajem lipnja, objavili su znanstvenici. Ovo je ljeto na kanadskom Arktiku pet stupnjeva toplije od 30-godišnjeg prosjeka. Zbog pucanja ploče nestalo je posljednje tzv. epiledeno jezero na sjevernoj hemisferi. 24sata…

Satellite animation, from July 30 to August 4, shows the collapse of the last fully intact #iceshelf in #Canada. The Milne Ice Shelf, located on #EllesmereIsland in #Nunavut, has now reduced in area by ~43%. #MilneIceIsland #seaice #Arctic #earthrightnow #glacier pic.twitter.com/jjs1gawoxA

— ECCC Canadian Ice Service (@ECCC_CIS) August 4, 2020