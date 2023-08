Slobodno plivaj

Kod nas u Jadran povremeno navrati i do 33 vrste morskih pasa, od kojih su samo tri potencijalno opasne. A jedan od njih je i velika bijela psina. Šansa da sretnete morskog psa na Jadranu je vrlo mala, a od 1900 su zabilježeni tek 25 napada. No jedna vrsta će vas sigurno dočekati ovo ljeto, i to megalodon koji od jučer igra u kinima (s Jasonom Stathamom, ima 5.9 ocjenu na IMDB). Inače, megalodon je najveći morski pas ikad — i jedna od najvećih riba koje su ikada postojale — težak do 50 tona i duži od 18 metara, što ga čini oko tri puta većim od današnje velike bijele psine. Procjenjuje se da je snaga ugriza Megalodona bila tri puta jača od ugriza T-Rexa, te da je lako mogao zgnječiti automobil. Index