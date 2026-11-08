Mourinho drži rekord po postotku pobjeda u La Ligi, Flick vreba iz pozadine - Monitor.hr
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'The Special One' kao 'El Matador'

Mourinho drži rekord po postotku pobjeda u La Ligi, Flick vreba iz pozadine

Pobjedom Reala nad Valencijom (3:0), Jose Mourinho ostao je vodeći trener u povijesti La Lige po postotku pobjeda među onima s više od 100 utakmica (77 %, 97 pobjeda u 126 susreta). Odmah iza Portugalca nalaze se Pep Guardiola s 76,3 % i Carlo Ancelotti s 71,1 %. Hansi Flick s klupe Barcelone trenutno bilježi još viši postotak pobjeda (79,3 %), no tek treba dosegnuti granicu od 100 vođenih utakmica. Pristupio je tom klubu tek nedavno, pa njegov statistički uzorak još čeka službenu potvrdu rekorda. Index


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Never give up

Jose Mourinho: Ovaj trijumf Liverpoola ima samo jedno ime – Jürgen Klopp

“Ova pobjeda je odraz njegova karaktera, njegovog borbenog duha uslijed čega svaki igrač na terenu pruža sve što može. Nije plakao za igračima koji mu nedostaju, nije plakao jer odigrao 50 ili 60 utakmica u sezoni… Ovu utakmicu je presudio Jürgenov mentalitet… Nije tu došla do izražaja taktika ili trenerska filozofija već srce, duša i fantastična empatija trenera koji je povezao grupu igrača i podredio istom cilju” – rekao je Jose Mourinho.

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Kako su finale vidjeli znalci

Mourinho: Finale je bio sjajan, ali volio bih vidjeti drugo poluvrijeme koje počinje s 1:1

Jose Mourinho je podijelio lijepe riječi o Hrvatskoj u finalu: Ne kažem da je ili nije bio penal. O tome svatko može imati svoje mišljenje. Stvar je u tome da je koncept VAR-a da ispravlja važne sudačke greške, a u ovoj situaciji to nije bio slučaj i to je jako, jako razočaravajuće. U drugom poluvremenu se dogodilo ono što smo mogli i očekivati, Francuska je zabila dva gola… Hrvatska je do kraja igrala s ponosom. Bili su fantastični i zaslužuju sve pohvale, ali nogomet je takav da pamti pobjede, a ovaj put svjetski prvak je Francuska. Finale je bio sjajan, ali volio bih vidjeti drugo poluvrijeme koje počinje s 1:1, a ne s prednosti Francuske. Ovako će se ovaj susret pamtiti kao finale VAR gola. Večernji

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Chelsea osvojio engleski FA kup pobjedom nad Manchester Unitedom s 1-0, Mourinho ove sezone ostao bez trofeja, a kaže da su bili najbolji tim ove godine

20.06.2017. (14:25)

Taxinho

Prvo Messi, pa Ronaldo – sad i Mourinho optužen za utaju poreza

Manchester Unitedov trener José Mourinho optužen je za poreznu prevaru od 3,3 milijuna eura iz vremena kad je bio trener Real Madrida, 2011. i 2012. godine. Tužitelji kažu da Mourinho nije prijavio prihode od korištenja svog lika. Osim njega, nedavno je za poreznu prevaru optužen i Cristiano Ronaldo, koji je igrao kod Mourinha u Realu i ima istog agenta. Tkđ. je optužen za poreznu prevaru od 14,7 milijuna eura od prihoda od prodaje prava na svoj lik. Ronaldo odbija optužbi i prijeti napuštanjem Španjolske. Prije ove dvojice za poreznu prevaru je osuđen Lionel Messi, dok je Neymar tek osumnjičen. BBC