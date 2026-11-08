'The Special One' kao 'El Matador'
Mourinho drži rekord po postotku pobjeda u La Ligi, Flick vreba iz pozadine
Pobjedom Reala nad Valencijom (3:0), Jose Mourinho ostao je vodeći trener u povijesti La Lige po postotku pobjeda među onima s više od 100 utakmica (77 %, 97 pobjeda u 126 susreta). Odmah iza Portugalca nalaze se Pep Guardiola s 76,3 % i Carlo Ancelotti s 71,1 %. Hansi Flick s klupe Barcelone trenutno bilježi još viši postotak pobjeda (79,3 %), no tek treba dosegnuti granicu od 100 vođenih utakmica. Pristupio je tom klubu tek nedavno, pa njegov statistički uzorak još čeka službenu potvrdu rekorda. Index