Kao da je i dalje tu

Novo istraživanje pokazuje da mozak zadržava mentalnu kartu tijela i nakon amputacije, bez značajne reorganizacije somatosenzornog korteksa. To objašnjava zašto 85 posto amputiranih i dalje osjeća „fantomske udove“ – bol, svrbež ili ukočenost nestalog dijela tijela. Znanstvenici su pratili pacijente prije i nakon amputacije i otkrili da regija mozga zadužena za ruku ostaje aktivna godinama nakon gubitka uda. Otkriće otvara put novim terapijama za smanjenje fantomske boli i boljoj integraciji proteza s prirodnim osjetima. IFL Science