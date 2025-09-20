Dajte mi pivo, ali nemojte se iznenaditi ako posegnem za njim s rukom koju nemam

Istraživanje objavljeno u časopisu Nature Neuroscience otkrilo je da moždane mape ruku ostaju netaknute i aktivne godinama nakon amputacije. Ovo otkriće opovrgava dosadašnju teoriju da mozak brzo “reorganizira” svoje kortikalne karte. Očuvanost tih mapa objašnjava fenomen fantomskog uda i otvara vrata razvoju preciznijih neuroproteza koje funkcioniraju s “zatvorenom neuralnom petljom”. Takvi sustavi bi omogućili pacijentima da ne samo kontroliraju umjetni ud mislima, već i da osjećaju povratne informacije, što bi moglo pomoći u smanjenju fantomske boli. Igor Berecki za Bug