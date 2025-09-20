Moždane mape ruku ostaju aktivne godinama nakon amputacije, otvarajući vrata za naprednu neuroprotetiku - Monitor.hr
Danas (08:00)

Dajte mi pivo, ali nemojte se iznenaditi ako posegnem za njim s rukom koju nemam

Moždane mape ruku ostaju aktivne godinama nakon amputacije, otvarajući vrata za naprednu neuroprotetiku

Istraživanje objavljeno u časopisu Nature Neuroscience otkrilo je da moždane mape ruku ostaju netaknute i aktivne godinama nakon amputacije. Ovo otkriće opovrgava dosadašnju teoriju da mozak brzo “reorganizira” svoje kortikalne karte. Očuvanost tih mapa objašnjava fenomen fantomskog uda i otvara vrata razvoju preciznijih neuroproteza koje funkcioniraju s “zatvorenom neuralnom petljom”. Takvi sustavi bi omogućili pacijentima da ne samo kontroliraju umjetni ud mislima, već i da osjećaju povratne informacije, što bi moglo pomoći u smanjenju fantomske boli. Igor Berecki za Bug


Slične vijesti

22.08. (10:00)

Kao da je i dalje tu

Mozak ne zaboravlja amputirane udove: karta tijela ostaje netaknuta

Novo istraživanje pokazuje da mozak zadržava mentalnu kartu tijela i nakon amputacije, bez značajne reorganizacije somatosenzornog korteksa. To objašnjava zašto 85 posto amputiranih i dalje osjeća „fantomske udove“ – bol, svrbež ili ukočenost nestalog dijela tijela. Znanstvenici su pratili pacijente prije i nakon amputacije i otkrili da regija mozga zadužena za ruku ostaje aktivna godinama nakon gubitka uda. Otkriće otvara put novim terapijama za smanjenje fantomske boli i boljoj integraciji proteza s prirodnim osjetima. IFL Science