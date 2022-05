Pitbull s Pantovčaka

Imao je Zoran Milanović i ranije u najmanju ruku problematičnih stavova. Od protuzakonitog hodočašćenja u Klub u Slavenskoj u vrijeme “lockdowna”, relativiziranja opasnosti od pandemije, protivljenja da u Uredu predsjednika RH uvede kontrolu COVID potvrda, do brutalnog vrijeđanja istaknutih pripadnika nevladina sektora, državnih dužnosnika i oporbenih zastupnika. Od nevjerojatne indolencije prema ruskoj agresiji na Ukrajinu, traženja opravdanja za taj Putinov krvavi čin do relativiziranja zločina u Buči i prijateljevanja s notornim bosanskohercegovačkim trouble makerom Miloradom Dodikom. No najava njegova veta na odluku o prijmu Finske i Švedske u NATO bila je kap koja je prelila čašu.(…) Što ako Milanović, prijek, tašt i nesuradljiv kakav jest, odbije potpisati ratifikaciju? U tom bi slučaju, smatra profesorica Ana Horvat Vuković, predsjednik Republike prekršio svoju ustavnu obvezu u obavljanju dužnosti. Čime bi se stekli uvjeti za pokretanje njegova opoziva. Slobodna