Kome se ne da misliti, neka pronađe rješenje u threadu
Možete li riješiti ovu fora zagonetku?
Only a legend can get it right. pic.twitter.com/bAd05BMohn
— cute hafserh (@haifah_er_abba) November 26, 2025
Zagonetku je osmislio Albert Einstein 1930. godine, a dosad ju je uspjelo riješiti samo dva posto ljudi. Nema nikakvih skrivenih trikova, a bazira se samo na logici. U ulici se nalazi pet kuća obojenih u pet različitih boja. U svakoj kući živi jedan čovjek drugačije nacionalnosti. Svaki od njih pije neko piće, puši određenu marku cigareta i ima kućnog ljubimca. Niti jedan od njih ne pije istu vrstu pića, ne puši istu marku cigareta i nema istog ljubimca. Na temelju donjih podataka treba otkriti: Tko ima ribu za ljubimca?
Četiri crvena i dva crna mrava hodaju po rubu štapa dugačkog jedan metar. Crveni mravi – Alf, Bert, Derek i Ethel, kreću se slijeva nadesno, a dva crna mrava, Charlie i Freda, zdesna nalijevo. Mravi se uvijek kreću točno jedan centimetar po sekundi. Kad god se sudare s drugim mravom, smjesta se okreću i kreću u suprotnom smjeru, a kad god dosegnu kraj štapa, otpadnu. Tko će zadnji pasti sa štapa? – postavlja novu zagonetku Guardian.
Izvanzemaljci su vas oteli kako bi provjerili predstavljate li inteligentni oblik života, malim zadatkom: vas i još devet zarobljenika poredat će po visini, tako da najviša osoba može vidjeti sve niže osobe pred sobom, a najniža ne može vidjeti nikoga. Svim zatvorenicima na glave će staviti bijele i crne šešire i svatko treba pogoditi boju svog šešira, a samo jedan smije pogriješiti. (rješenje). Express