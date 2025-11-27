Možete li riješiti ovu fora zagonetku? - Monitor.hr

12.06.2019. (06:30)

Navodno samo 2 posto ljudi je uspješno riješilo ovu zagonetku – probajte vi

Zagonetku je osmislio Albert Einstein 1930. godine, a dosad ju je uspjelo riješiti samo dva posto ljudi. Nema nikakvih skrivenih trikova, a bazira se samo na logici. U ulici se nalazi pet kuća obojenih u pet različitih boja. U svakoj kući živi jedan čovjek drugačije nacionalnosti. Svaki od njih pije neko piće, puši određenu marku cigareta i ima kućnog ljubimca. Niti jedan od njih ne pije istu vrstu pića, ne puši istu marku cigareta i nema istog ljubimca. Na temelju donjih podataka treba otkriti: Tko ima ribu za ljubimca?

  • Britanac živi u crvenoj kući.
  • Šveđanin ima psa za ljubimca.
  • Danac pije čaj.
  • Zelena kuća nalazi se s lijeve strane bijele kuće.
  • Vlasnik zelene kuće pije kavu.
  • Vlasnik koji puši Pal Mal ima ptice za ljubimce.
  • Stanovnik žute kuće puši Dunhill.
  • Čovjek koji živi u kući u sredini pije mlijeko.
  • Norvežanin živi u prvoj kući.
  • Vlasnik koji puši Blends živi pokraj kuće čiji vlasnik ima mačku.
  • Čovjek koji ima konja živi pokraj čovjeka koji puši Dunhill.
  • Čovjek koji puši marku cigareta Bluemaster pije pivo.
  • Nijemac puši marku cigareta Prince.
  • Norvežanin živi pokraj plave kuće.
  • Čovjek koji puši Blends živi pokraj čovjeka koji pije vodu.

Odgovor

19.01.2016. (10:18)

Tko se zadnji smije

Mravi na štapu – možete li riješiti zagonetku?

Četiri crvena i dva crna mrava hodaju po rubu štapa dugačkog jedan metar. Crveni mravi – Alf, Bert, Derek i Ethel, kreću se slijeva nadesno, a dva crna mrava, Charlie i Freda, zdesna nalijevo. Mravi se uvijek kreću točno jedan centimetar po sekundi. Kad god se sudare s drugim mravom, smjesta se okreću i kreću u suprotnom smjeru, a kad god dosegnu kraj štapa, otpadnu. Tko će zadnji pasti sa štapa? – postavlja novu zagonetku Guardian.

22.12.2015. (10:46)

Bolje da šešir nemam

Zagonetka koja je zaludjela internet – možete li je riješiti?

Izvanzemaljci su vas oteli kako bi provjerili predstavljate li inteligentni oblik života, malim zadatkom: vas i još devet zarobljenika poredat će po visini, tako da najviša osoba može vidjeti sve niže osobe pred sobom, a najniža ne može vidjeti nikoga. Svim zatvorenicima na glave će staviti bijele i crne šešire i svatko treba pogoditi boju svog šešira, a samo jedan smije pogriješiti. (rješenje). Express