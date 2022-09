Prvo kreiraj, pa onda digitaliziraj

Mrle sanja o povratku u politiku, i to na premijersko mjesto. U to smo posve sigurni. U toj ulozi ga vidi i riječki Novi list koji ga predstavlja kao „osobu koja bi bila dobar potencijalni kandidat ljevice za premijera”. Pritom se uzima u obzir njegovo ekonomsko znanje, ali i političko iskustvo. (…) No, za to bi se trebala ispuniti dva uvjeta: da SDP s oporbom pobijedi na sljedećim izborima, ma kad se oni održali, te da Peđa Grbin i njegovi “partijaneri” upravo Mršiću prepuste premijersku palicu. Premda u politici nikad ne treba reći nikad, ovog časa se ne možemo odlučiti koji je od ta dva scenarija nevjerojatniji – piše za Danicu Robert Mihaljević.