Ružne, ali neodoljive - baš kakve ih Haruki voli
Murakami ima novi roman, ovaj put u prvom licu govori – žena
Roman „The Tale of Kaho“ (Priča o Kaho) prvi je Murakamijev roman u kojem mu je glavna junakinja žena. Od njegova posljednjeg romana prošlo je tri godine. Zasad još nije najavljen prijevod ni na jedan jezik. Roman duljine 352 stranice prati priču Kaho, 26-godišnje ilustratorice i autorice slikovnica, a temelji se na na četverodijelnoj priči koju je autor originalno objavljivao u književnom časopisu Shincho od lipnja 2024. do ožujka 2026. ‘Izlazio sam s različitim ženama u životu, no moram reći da nijedna nije bila tako ružna kao ti‘, prva je rečenica… Murakami, koji danas ima 77 godina, redovito je izložen kritikama zbog toga kako prikazuje žene u svojim romanima i pričama – kritičari mu zamjeraju što su mu ženski likovi često seksualizirani ili pak jednodimenzionalni objekti. Jutarnji