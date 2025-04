Kad se svemirski mozak sudari s realnošću

To piše na ironičnom oglasu na autobusnom stajalištu koji je postavila grupa Everyone Hates Elon. Na plakatu je i fotografija Muska s desnicom u zraku. U napomeni pišu da se “očito radi o parodiji”. Ranije je Musk, vlasnik X-a, podržavao britanske desničare i napadao britansku vladu. Nedavno istraživanje The Timesa i YouGova pokazalo je da u Velikoj Britaniji 71% ljudi ima negativno mišljenje o Musku, što je povećanje od sedam postotnih bodova od njihove posljednje ankete u studenom. Vjeruju da je utjecao na izbore u Njemačkoj, otvoreno podržavajući AfD. Index