Prema portalu The Verge, jedan od najvećih Muskovih postignućaje to što je uspio odmaknzuti fokus ulagač s kratkoročnih turbulencija, kakvih Tesli nije nedostajalo, na njegovu dugoročnu viziju i ciljeve za kompaniju. A to je, među ostalim, promjena paradigme, kako za osobni automobil, tako i za prijevoz općenito. Električni automobili desetljećima se nisu pomakli s mrtve točke – ili za to nije bilo apetita među proizvođačima ili među kupcima. No s Teslom, električni auto je konačno postao mainstream. Index