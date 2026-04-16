Muškarci s višim kvocijentom inteligencije manje konzervativni
Pametnom dosta (ili barem lijevo)

Muškarci s višim kvocijentom inteligencije manje konzervativni

Dugogodišnja njemačka studija, započeta još 1987. godine, otkrila je da su inteligentniji muškarci manje konzervativni i manje skloni strogom društvenom poretku od onih s prosječnim kognitivnim sposobnostima. Zanimljivo je da kod žena ista korelacija nije pronađena. Istraživanje provedeno na “Projektu darovitosti Marburg” pokazalo je da visoka inteligencija ne potiče radikalizam; daroviti su politički umjereni i raznoliki kao i ostatak populacije, ali rjeđe zagovaraju tradicionalne vrijednosti. Iako visoko inteligentni često zauzimaju utjecajne pozicije, njihovi stavovi ostaju unutar liberalno-demokratskog spektra, bez skretanja u ekstreme. HRT


Mit o sretnim neznalicama: Inteligentniji ljudi su zapravo zadovoljniji životom

Iako popularna kultura slavi “blaženo neznanje”, znanstvena istraživanja pobijaju stereotip o nesretnim genijalcima. Analize pokazuju da je viša inteligencija povezana s većim subjektivnim osjećajem dobrobiti (well-beinga). Hrvatski psiholog Denis Bratko ističe da veza nije izravna, već posredna: inteligentniji ljudi u prosjeku imaju bolji socioekonomski status, zdravije navike i duži životni vijek, što izravno pridonosi sreći. Studije potvrđuju da niži IQ često korelira s manje sreće zbog težih životnih okolnosti, dok stereotip o “tužnom mudracu” služi tek kao psihološka obrambena racionalizacija. Index

Visoka inteligencija često dolazi uz neočekivan teret: duboki osjećaj srama

Stručnjaci ističu da inteligentni pojedinci često pate od postavljanja nerealnih standarda i osjećaja nepripadnosti, što vodi do potiskivanja vlastitog identiteta i sindroma varalice. Sram djeluje kao mehanizam povlačenja, stvarajući začarani krug usamljenosti. Ipak, rješenje leži u osvještavanju tih obrazaca i otvorenosti. Prepoznavanjem strukture srama i poticanjem suosjećanja prema sebi, visokointeligentne osobe mogu integrirati potisnute dijelove ličnosti i ostvariti autentičnu bliskost s drugima, unatoč osjećaju različitosti. Index

Zaustavljen rast IQ-a: sve više zemalja bilježi pad kognitivnih sposobnosti

Flynnov efekt, višedesetljetni rast prosječnog IQ-a, stao je – a ponegdje i obrnuo smjer. Studije iz Norveške i drugih zemalja bilježe pad rezultata na testovima inteligencije, dok Hrvatska zasad pliva uzvodno. Uzroci uključuju promjene u obrazovanju, digitalne distrakcije, slabiju kognitivnu stimulaciju i razvoj AI-ja koji misli umjesto nas. Neki stručnjaci smatraju da ne postajemo gluplji, već da se mijenjaju vještine koje razvijamo – manje logike, više multitaskinga. No, pitanje ostaje: gubimo li ono što su IQ testovi mjerili, i što to znači za budućnost obrazovanja i društva? Index

Ljudi su iz godine u godinu sve manje inteligentni

Istraživanja su prilično jasno pokazala da su nivoi IQ počeli drastično opadati, piše Zelena učionica. Iako sam nivo izmjerene inteligencije nije baš stopostotan pokazatelj toga koliko je netko pametan, no dobra je polazna točka. Viši nivoi IQ najčešće znače i viši nivo akademskog postignuća, pa čak i dugovječnost. Uz to, zanimljiv je i podatak da nacije, koje imaju viši prosječan kvocijent inteligencije, ujedno imaju i bolji ekonomski rast i viša znanstvena postignuća. Buka

Neobične karakteristike inteligentnih ljudi

Plavooki ljudi inteligentniji su od od tamnookih

Starija djeca imaju IQ viši za tri

Inteligentni ljudi vole biti sami i vole razgovarati sami sa sobom

Rano nauče čitati i čitaju puno

Živcira ih buka iz okoline

Normalne su tjelesne težine

Prstenjak im je duži od kažiprsta

Skloni pesimizmu

Ljudi su sve gluplji zbog lagodnog života

Viktorijanci su bili mnogo pametniji od ljudi danas, pokazuje kontroverzna znanstvena studija istraživačkih timova iz Švedske, Belgije, Nizozemske i Irske. Prema njoj, u razdoblju između 1884. i 2004. godine, gubili smo 1,23 IQ boda po desetljeću ili ukupno četrnaest IQ bodova. Zašto smo gluplji? Zbog lagodnog života. N1

Najstarija djeca pametnija od svoje mlađe braće i sestara

Zašto? Roditelji više pažnje pruže prvorođenom djetetu; više sudjeluju u aktivnostima kao što su čitanje s djetetom ili sviranje instrumenta; majke puno manje paze na sebe tijekom druge trudnoće; starija djeca češće će biti u prilici sjediti za stolom s odraslima i razgovarati s njima te na taj način razvijati svoje mentalne vještine; starija djeca često paze na svoju mlađu braću i tako učeći njih razvijaju i svoje vještine; roditelji od starije djece imaju i viša očekivanja te im daju i veću odgovornost. 24 sata

Znanost: Ženke biraju inteligentnije mužjake, iako isprva biraju ljepše

10 navika za bolje iskorištavanje svoje inteligencije

Kvocijent inteligencije ljudi poprilično je zadan, no kako će ga iskoristiti, odnosno koliko će pametni biti, ovisi o kontekstu i samoj osobi. MIT-ev specijalist za mozak Ed Boyden ima deset prijedloga kako ojačati svoj mozak u vrijeme kompleksnih problema:
1. Sintetiziraj nove ideje, bilježi, razmišljaj
2. Nauči kako brzo učiti, odnosno kako mozak funkcionira (kaže Boyden da on drijema svaki put kad puno nauči)
3. Radi unatrag od svog cilja
4. Uvijek imaj dugoročni plan
5. Mape mogućnosti – svrha je pronaći momente o kojima najviše toga ovisi
6. Surađuj
7. Brzo pogriješi i idi dalje
8. Dok učiš nove vještine opisuj protokole najboljih praksa
9. Dokumentiraj sve
10. Pojednostavljuj