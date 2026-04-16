Pametnom dosta (ili barem lijevo)
Muškarci s višim kvocijentom inteligencije manje konzervativni
Dugogodišnja njemačka studija, započeta još 1987. godine, otkrila je da su inteligentniji muškarci manje konzervativni i manje skloni strogom društvenom poretku od onih s prosječnim kognitivnim sposobnostima. Zanimljivo je da kod žena ista korelacija nije pronađena. Istraživanje provedeno na “Projektu darovitosti Marburg” pokazalo je da visoka inteligencija ne potiče radikalizam; daroviti su politički umjereni i raznoliki kao i ostatak populacije, ali rjeđe zagovaraju tradicionalne vrijednosti. Iako visoko inteligentni često zauzimaju utjecajne pozicije, njihovi stavovi ostaju unutar liberalno-demokratskog spektra, bez skretanja u ekstreme. HRT