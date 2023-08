Ha, čujte, treba nekako sakrit te nimalo impresivne statistike

“Tko god je gledao popularnu seriju ‘Mad Men’ o njujorškim kopirajterima u 50-ima, zna da je osnovna svrha slogana pobuditi emotivnu asocijaciju. Ako je Hrvatska proizvod, onda slogan nije tu da govori o njezinoj uporabnoj vrijednosti, već simboličkoj. Gramatička konstrukcija ‘full of…’ idealna je za derivacije, a posebno za one posprdnog tipa ‘full of shit’, pa to svakako jest veliki propust autora”, komentira novi slogan HTZ-a spisateljica Andrea Pisac. T-Portal