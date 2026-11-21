Na današnji dan - Monitor.hr
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Danas (16:00)
Iskre povijesti
Na današnji dan
- 1694. – Rođen Voltaire, francuski filozof (Povijest)
- 1871. – Moses Gale patentirao upaljač
- 1969. – Dogovoren povratak Okinawe pod vlast Japana (Index)
- 1991. – Srušen Maslenički most (Index)
- 1995. – Završila mirovna konferencija u Daytonu, kojom će biti okončan rat u BiH (Al Jazeera)
- 1996. – Veliki prosvjed za Radio 101 na zagrebačkom trgu okupio više od 120 tisuća građana (tportal)
Jučer (18:00)
Dan kad se pjevaju samo tužne pjesme
- 1940. – Mađarska pristupa Trojnom paktu (Index)
- 1938. – Rođen Toma Zdraković, srpski pjevač
- 1942. – Rođen Joe Biden (Povijest)
- 1953. – Rođen Halid Bešlić, bosanski pjevač
- 1962. – Završena Kubanska kriza (Povijest)
- 1945. – Započeli Nürnberški procesi u kojima je suđeno najvišim časnicima i političarima nacističkog režima (Index)
- 1985. – Pušteni u prodaju prvi Microsoftovi Windowsi, verzija 1.0 (Povijest)
- 1991. – Zločin na Ovčari – jedan od najtežih ratnih zločina u novijoj europskoj povijesti, započela likvidacija oko 260 ranjenika i djelatnika vukovarske bolnice (Index, Povijest)
03.11. (00:00)
Dobar dan za vladare i vojskovođe
- 1721. – Petar Veliki proglašen imperatorom (Povijest)
- 1755. – Rođena Marija Antoaneta, posljednja kraljica Francuske prije revolucije (Index)
- 1776. – Rođen Josef Radetzky, austrijski general (Index)
- 1791. – Bitka kod Wabasha, jedna od najvećih pobjeda amaeričkih domorodaca (Index)
- 1930. – Haile Selasije okrunjen za cara Etiopije (Povijest)
- 1935. – Praizvedba opere Ero s onoga svijeta (Povijest, Lider)
31.10. (21:00)
Nekom je smrknulo, nekom svanulo
- 1755. – Razoran potres i tsunami pogodili Lisabon, kojeg su zahvatili i požari (Index)
- 1929. – Rođen Bud Spencer (pravog imena Carlo Pedersoli)
- 1940. – Završava Bitka za Britaniju, prva velika saveznička pobjeda u Drugom svjetskom ratu (Index)
- 1954. – Jedna od najvećih tramvajskih nesreća dogodila se u Zagrebu kod Mirogoja, poginulo 19 ljudi (Index)
- 1984. – Ubijena Indira Gandhi (Povijest)
- 1991. – U Dubrovnik uplovio humanitarni konvoj Libertas (Index)
Na današnji dan
31.10. (00:00)
Zapisi koji povijest znače
- 1517. – Martin Luther objavio svojih 95 teza u Wittenbergu (Index)
- 1796. – Umrla Katarina Velika, ruska carica (Index)
- 1888. – Amerikanac John J. Loud je patentirao kemijsku olovku
- 1938. – Orson Welles čitao Rat svjetova na radiju i izazvao paniku u SAD-u (Index)
- 1960. – Rođen Diego Armando Maradona, argentinski nogometaš (Povijest)
- 1961. – Rusi testirali Tsar bombu, uzrokovali najveću nuklearnu eksploziju u povijesti (Povijest)
- 1973. – U promet pušten most na Bosporu, povezuje Aziju i Europu
Na današnji dan
30.10. (00:00)
Od učiteljice života danas nauči
- 1897. – Rođen nacistički ministar Joseph Goebbels (Povijest)
- 1911. – Umro Joseph Pulitzer, američki novinar mađarskog podrijetla, po njemu je nazvana prestižna novinarska nagrada (Povijest)
- 1918. – Stvorena Država SHS (Index)
- 1923. – Mustafa Kemal Ataturk proglašava Tursku Republiku, čime je završeno razdoblje Osmanskog Carstva (Index)
- 1949. – Rođena Vedrana Rudan, hrvatska novinarka i spisateljica
- 1969. – Uspostavljena prva udaljena veza između dva kompjutera na sveučilištima Stanford i Kalifornija. Taj događaj označava početak ere Interneta (Index)
Na današnji dan
28.10. (15:00)
Monumentalni dan
- 1492. – Kristofor Kolumbo otkrio Kubu (Povijest)
- 1886. – Svečano otkriven Kip Slobode u New Yorku (Index)
- 1918. – Nastala Čehoslovačka (Index)
- 1922. – Tisuće fašista marširalo na Rim, Mussolini preuzeo vlast u Italiji (Index)
- 1930. – Rođen Bernie Ecclestone
- 1950. – Osnovana Torcida (Dalmatinski portal)
- 1955. – Rođen Bill Gates
- 1962. – Kraj Kubanske krize, Kennedy i Hruščov postigli sporazum (Index)
- 1962. – Rođen Eros Ramazzotti
Na današnji dan
25.10. (12:00)
Dan za velike stvari (i velike ljude)
- 1415. – Bitka kod Agincourta: Slabiji Englezi pobijedili moćnije Francuze (Index, Povijest)
- 1825. – Rođen skladatelj Johann Strauss mlađi
- 1856. – Rođen Dragutin Gorjanović-Kramberger – hrvatski prirodoslovac svjetskoga glasa, zaslužan za pronalazak nalazišta krapinskog pračovjeka (Povijest)
- 1881. – Rođen Pablo Picasso, španjolski slikar i osnivač kubizma (Povijest)
- 1964. – Zagreb zadesila poplava, najveća prirodna katastrofa u 20. stoljeću (Index)
- 1971. – UN primio Kinu, a isključio Tajvan
- 1975. – Rođen domaći kazališni i filmski redatelj Mario Kovač
Na današnji dan
18.10. (20:00)
Nečega se možda i sjećam
- 1663. – Rođen Eugen Savojski, austrijski vojskovođa i državnik, od Habsburške monarhije je napravio respektabilnu silu (Index)
- 1845. – Rođen Hermann Bolle, arhitekt koji je ostavio vjerojatno najveći trag na današnji izgled grada Zagreba (Povijest)
- 1867. – Rusija prodala Aljasku SAD-u za 7.2 milijuna dolara (Index)
- 1922. – Osnovan BBC
- 1926. – Rođen Chuck Berrry, jedan od pionira rock’n’rolla
- 1955. – Proizveden prvi fićo u Zastavi
- 1967. – Sovjetski svemirski brod Venera 4 ušao u atmosferu Venere
- Svjetski dan kravate
Na današnji dan
18.10. (01:00)
Nije TV, ali je kalendar
- 1483. – Tomás de Torquemada imenovan velikim inkvizitorom (Povijest)
- 1814. – Londonska pivska poplava odnijela čak 8 života, u lokalnoj pivovari puknula je bačva koja je skladištila 600.000 litara piva (Index)
- 1888. – Thomas Edison patentirao Optički fonograf (prvi film)
- 1905. – Potpisana Zadarska rezolucija: srpski narodni zastupnici dali podršku sjedinjenju Dalmacije s Hrvatskom, uz uvjet priznavanja srpske narodnosti (Index)
- 1979. – Majka Tereza dobila Nobelovu nagradu za mir (Povijest)
- 1989. – Prljavo kazalište održalo danas legendarni “zabranjeni” koncert na zagrebačkom glavnom trgu (Index)
- 1990. – Odigrana prijateljska utakmica Hrvatske i SAD-a, smatra se početkom modernog hrvatskog nogometa (Index)
Na današnji dan
15.10. (21:00)
Monitor kalendar
- Međunarodni dan bijelog štapa
- Svjetski dan ruralnih žena
- 1581. – U Parizu izvedena prva cjelovečernja baletna predstava
- 1844. – Rođen Friedrich Nietzsche
- 1872. – Rođena Edith Wilson, prva dama SAD-a 1915.-1921. kao supruga predsjednika Woodrowa Wilsona, preuzela važnu ulogu u Bijeloj kući nakon što je doživio moždani udar (Index)
- 1917. – Strijeljana špijunka Mata Hari (Index)
- 1960. – Rođen Slavko Štimac, poznati glumac
- 1990. – Mihail Gorbačov dobio Nobelovu nagradu za mir (Index)
Na današnji dan