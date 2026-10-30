Na današnji dan - Monitor.hr
Prekjučer (23:00)

Zapisi koji povijest znače

Na današnji dan

  • 1517. – Martin Luther objavio svojih 95 teza u Wittenbergu (Index)
  • 1796. – Umrla Katarina Velika, ruska carica (Index)
  • 1888. – Amerikanac John J. Loud je patentirao kemijsku olovku
  • 1938. – Orson Welles čitao Rat svjetova na radiju i izazvao paniku u SAD-u (Index)
  • 1960. – Rođen Diego Armando Maradona, argentinski nogometaš (Povijest)
  • 1961. – Rusi testirali Tsar bombu, uzrokovali najveću nuklearnu eksploziju u povijesti (Povijest)
  • 1973. – U promet pušten most na Bosporu, povezuje Aziju i Europu

Na današnji dan


Slične vijesti

Jučer (20:00)

Nekom je smrknulo, nekom svanulo

Na današnji dan

  • 1755. – Razoran potres i tsunami pogodili Lisabon, kojeg su zahvatili i požari (Index)
  • 1929. – Rođen Bud Spencer (pravog imena Carlo Pedersoli)
  • 1940. – Završava Bitka za Britaniju, prva velika saveznička pobjeda u Drugom svjetskom ratu (Index)
  • 1954. – Jedna od najvećih tramvajskih nesreća dogodila se u Zagrebu kod Mirogoja, poginulo 19 ljudi (Index)
  • 1984. – Ubijena Indira Gandhi (Povijest)
  • 1991. – U Dubrovnik uplovio humanitarni konvoj Libertas (Index)

Na današnji dan

Prekjučer (00:00)

Od učiteljice života danas nauči

Na današnji dan

  • 1897. – Rođen nacistički ministar Joseph Goebbels (Povijest)
  • 1911. – Umro Joseph Pulitzer, američki novinar mađarskog podrijetla, po njemu je nazvana prestižna novinarska nagrada (Povijest)
  • 1918. – Stvorena Država SHS (Index)
  • 1923. – Mustafa Kemal Ataturk proglašava Tursku Republiku, čime je završeno razdoblje Osmanskog Carstva (Index)
  • 1949. – Rođena Vedrana Rudan, hrvatska novinarka i spisateljica
  • 1969. – Uspostavljena prva udaljena veza između dva kompjutera na sveučilištima Stanford i Kalifornija. Taj događaj označava početak ere Interneta (Index)

Na današnji dan

Srijeda (15:00)

Monumentalni dan

Na današnji dan

  • 1492. – Kristofor Kolumbo otkrio Kubu (Povijest)
  • 1886. – Svečano otkriven Kip Slobode u New Yorku (Index)
  • 1918. – Nastala Čehoslovačka (Index)
  • 1922. – Tisuće fašista marširalo na Rim, Mussolini preuzeo vlast u Italiji (Index)
  • 1930. – Rođen Bernie Ecclestone
  • 1950. – Osnovana Torcida (Dalmatinski portal)
  • 1955. – Rođen Bill Gates
  • 1962. – Kraj Kubanske krize, Kennedy i Hruščov postigli sporazum (Index)
  • 1962. – Rođen Eros Ramazzotti

Na današnji dan

25.10. (12:00)

Dan za velike stvari (i velike ljude)

Na današnji dan

  • 1415. – Bitka kod Agincourta: Slabiji Englezi pobijedili moćnije Francuze (Index, Povijest)
  • 1825. – Rođen skladatelj Johann Strauss mlađi
  • 1856. – Rođen Dragutin Gorjanović-Kramberger – hrvatski prirodoslovac svjetskoga glasa, zaslužan za pronalazak nalazišta krapinskog pračovjeka (Povijest)
  • 1881. – Rođen Pablo Picasso, španjolski slikar i osnivač kubizma (Povijest)
  • 1964. – Zagreb zadesila poplava, najveća prirodna katastrofa u 20. stoljeću (Index)
  • 1971. – UN primio Kinu, a isključio Tajvan
  • 1975. – Rođen domaći kazališni i filmski redatelj Mario Kovač

Na današnji dan

18.10. (20:00)

Nečega se možda i sjećam

Na današnji dan

  • 1663. – Rođen Eugen Savojski, austrijski vojskovođa i državnik, od Habsburške monarhije je napravio respektabilnu silu (Index)
  • 1845. – Rođen Hermann Bolle,  arhitekt koji je ostavio vjerojatno najveći trag na današnji izgled grada Zagreba (Povijest)
  • 1867. – Rusija prodala Aljasku SAD-u za 7.2 milijuna dolara (Index)
  • 1922. – Osnovan BBC
  • 1926. – Rođen Chuck Berrry, jedan od pionira rock’n’rolla
  • 1955. – Proizveden prvi fićo u Zastavi
  • 1967. – Sovjetski svemirski brod Venera 4 ušao u atmosferu Venere
  • Svjetski dan kravate

Na današnji dan

18.10. (01:00)

Nije TV, ali je kalendar

Dogodilo se na današnji dan

  • 1483. – Tomás de Torquemada imenovan velikim inkvizitorom (Povijest)
  • 1814. – Londonska pivska poplava odnijela čak 8 života, u lokalnoj pivovari puknula je bačva koja je skladištila 600.000 litara piva (Index)
  • 1888. – Thomas Edison patentirao Optički fonograf (prvi film)
  • 1905. – Potpisana Zadarska rezolucija: srpski narodni zastupnici dali podršku sjedinjenju Dalmacije s Hrvatskom, uz uvjet priznavanja srpske narodnosti (Index)
  • 1979. – Majka Tereza dobila Nobelovu nagradu za mir (Povijest)
  • 1989. – Prljavo kazalište održalo danas legendarni “zabranjeni” koncert na zagrebačkom glavnom trgu (Index)
  • 1990. – Odigrana prijateljska utakmica Hrvatske i SAD-a, smatra se početkom modernog hrvatskog nogometa (Index)

Na današnji dan

15.10. (21:00)

Monitor kalendar

Na današnji dan

  • Međunarodni dan bijelog štapa
  • Svjetski dan ruralnih žena
  • 1581. – U Parizu izvedena prva cjelovečernja baletna predstava
  • 1844. – Rođen Friedrich Nietzsche
  • 1872. – Rođena Edith Wilson, prva dama SAD-a 1915.-1921. kao supruga predsjednika Woodrowa Wilsona, preuzela važnu ulogu u Bijeloj kući nakon što je doživio moždani udar (Index)
  • 1917. – Strijeljana špijunka Mata Hari (Index)
  • 1960. – Rođen Slavko Štimac, poznati glumac
  • 1990. – Mihail Gorbačov dobio Nobelovu nagradu za mir (Index)

Na današnji dan

15.09. (20:00)

Dan za otkrića i inovacije

Na današnji dan: Prvi tenk, penicilin, Bašćanska ploča, osnovana uljara…

  • 1851. – Pronađena Bašćanska ploča (Index)
  • 1890. – Rođena Agatha Christie, poznata spisateljica detektivskih romana i krimića (Famous birthdays)
  • 1916. – U Bitci na Sommi Britanci prvi put upotrijebili tenk, Mark I (Tank Museum, Index)
  • 1916. – Prije 110 godina osnovana Prva hrvatska tvornica ulja, nakon Drugog svjetskog rata promijenila ime u Zagrebačka tvornica ulja, nakon privatizacije 1993. poduzeće je postalo vlasništvo koncerna Agrokor, a 1995. dobilo naziv Zvijezda. Od ove godine posluje u sklopu osječkog Žita (Lider)
  • 1928. – Sir Alexander Fleming otkriva antibiotik penicilin
  • 2008. – Propast banke Lehman Brothers i uvod u veliku ekonomsku krizu (Index)

Na današnji dan, Povijest

02.09. (15:00)

Internet kalendar

Dogodilo se na današnji dan

  • 1945. – Kapitulacija Japana. Potpisana je na američkom ratnom brodu Missouri. Time je završio Drugi svjetski rat (USNI)
  • 1666. – Veliki požar u Londonu uništio je cijeli grad (Index)
  • 1856. – Pokolj u Tianjingu, jedna od najkrvavijih epizoda u kineskoj povijesti, a vođena je protiv vladajuće dinastije Qing (Index)
  • 2007. – Na svjetskom atletskom prvenstvu u japanskoj Osaki Blanka Vlašić je skokom od 205 cm postala svjetska atletska prvakinja.
  • 2008. – Objavljeno prvo beta izdanje Google Chrome za Windows
  • 1964. – Rođen Keanu Reeves
  •  1973. – Umro J.R.R. Tolkien

Na današnji dan

07.06. (01:00)

Bilo jednom i ušlo u povijest

Dogodilo se na današnji dan: 6. lipnja

  • 1944. – Drugi svjetski rat: Savezničke snage se iskrcale u Normandiji u najvećem desantu u povijesti, nazvanom “Dan D”
  • 1946. – Osnovana NBA liga, tada pod nazivom Basketball Association of America
  • 1954. – Prijenosom manifestacije “Festival cvijeća” iz Švajcarske počela je s radom Eurovizija, televizijska mreža europskih zemalja
  • 1984. – Tetris, jedna od najpoznatijih video igara, je ugledala svjetlost dana
  • 1799. – Rođen Aleksandar Puškin, poznati ruski književnik
  • 1875. – Rođen Thomas Mann, njemački književnik i nobelovac
  • 1962. – Rođen Massimo Savić