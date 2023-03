Plaća se odsad može isplaćivati na transakcijski račun po izboru klijenta

Od 1. siječnja ove godine više ne postoji obveza isplate pojedinih primitaka građana na različite račune (tekući i žiro) već se oni mogu isplatiti na bilo koji račun u banci, ovisno kako klijent želi. Nitko im doduše ne brani da zadrže oba računa, ako im je tako draže. Dobar dio ljudi uopće ne zna za novu regulativu, a mogli bi uštedjeti ukoliko bi ugasili jedan od spomenutih računa. Naime, banke za vođenje računa, ovisno o odabranom paketu, naplaćaju godišnje naknade, koje sežu i do 15 eura. – To obuhvaća sve porezne obveznike stjecatelje i isplatitelje primitka – ističu u Ministarstvu financija te podsjećaju kako su se, do 1. siječnja, samo plaće, mirovine i određene vrste primitaka mogle isplaćivati na tekući račun, dok su se svi ostali primici morali isplaćivati na žiro račun. Sad može sve na isti račun. Slobodna