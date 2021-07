I more se snima

Ova slika je proglašena za fotografiju godine na the Drone Awards gdje možete pogledati još niz sjajnih, ponekad nadrealnih fotografija iz prespektive koja ljudima nije dostupna, ali je dronovima i galebovima. Istražite link.

This photo of a polar bear jumping between bits of sea ice was recently named the Photo of the Year by the Drone Awards. Shot by photographer Florian Ledoux in the Lancaster Sounds in Canada, it beat out 4,400 submissions from over 101 countries https://t.co/B57K5ontWH pic.twitter.com/FWTVqwQWPM

— WIRED (@WIRED) August 2, 2018