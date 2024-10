Da ne zapinju kotačići

Dronovi su danas sve prisutniji, od slobodnih aktivnosti i snimanja filmova do napredne poljoprivrede i misija traganja i spašavanja. Dostave dronom za Hrvatsku poštu od dalmatinskih gradova na otoke, sustav za pošumljavanje, velika pomoć HGSS-u gdje ima neizmjeran doprinos pronalaženju unesrećenih i izgubljenih ljudi zbog pristupa nedostupnim mjestima… veliku bi primjenu mogao imati u poljoprivredi, bez obzira na to jesu li u pitanju različiti usjevi, farme ili vinogradi. U Hrvatskoj je primijećen rast broja startupova koji se bave razvojem bespilotnih sustava. To ukazuje na to da sve više mladih poduzetnika prepoznaje potencijal dronova i aktivno sudjeluje u razvoju ove industrije u Hrvatskoj. Tu je i integracija 5G tehnologije koja je pogurnula dronove u novu eru upravo takvih mogućnosti. O perspektivama dronova priča suosnivač jednog takvog startupa. Tportal