Kamenje je s Marsa, plinovi su s Venere

Astronomi iz projekta pretrage svemira “Catalina Sky Survey” utvrdili su da je Zemlja svojom gravitacijom u svoju orbitu uhvatila jedan asteroid, 2020 CD3, što je tek drugi asteroid za koji se zna da je ušao u Zemljinu orbitu. Ovaj asteroid u Zemljinu je orbitu ušao još prije tri godine, no tek ove veljače je snimljen. Nije velik, promjera 1,9 do 3,5 metra, a prethodni sličan asteroid, 2006 RH120, oblijetao je Zemlju 18 mjeseci tokom 2006. i 2007. godine. Osim što je rijetkost, ovaj fenomen je zanimljiv jer je ovo prilika za proučavanje asteroida (jel’ Bruce Willis zauzet?!?).

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

— Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020