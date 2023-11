Bitno da se može gledat

Parazit Bong Joon-hoa je drugi na popisu, Mulholland Drive Davida Lyncha treći, The Dark Knight Christophera Nolana četvrti, a Portrait of a Lady on Fire Céline Sciamme zaokružuje prvih pet. Tu su još i Miyazakijev Spirited Away, Panov Labirint, Matrix, Social Network, Nema zemlje za starce, There Will Be Blood i drugi. To su rezultati ankete Rotten Tomatoesa, iz kojeg su zamolili 10.000 kritičara da izaberu svojih pet omiljenih filmova u proteklih četvrt stoljeća. N1